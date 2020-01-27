Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Военные Ирана, сбившие украинский самолёт, три дня скрывали этот факт от президента страны Хасана Рухани, сообщила 26 января газета The New York Times.

По информации журналистов, первым об истинных причинах трагедии узнал командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Я позвонил чиновникам и сказал им, что это произошло, и вполне возможно, мы сбили собственный самолет», — рассказал он в телевизионном заявлении.

В издании отметили, что Рухани предпринял несколько попыток дозвониться до военных, но они не отвечали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что командир расчёта зенитно-ракетного комплекса, который сбил украинский Boeing 737, находится под стражей.

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