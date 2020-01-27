Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM На трассе в Ростовской области из-за тумана произошло двойное ДТП с участием автомобиля сотрудников ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 27 января.

Авария произошла утром на автодороге Ростов — Таганрог. Водитель ВАЗ 2112 при обгоне не справился с управлением и столкнулся с попутной фурой Volvo и Mitsubishi Lancer. На этом же участке трассы водитель Hyundai Accent, превысивший скорость, въехал в припаркованный патрульный автомобиль сотрудников дорожной полиции, прибывших на место ДТП. Пострадавших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сотрудники регионального управления ГИБДД призывают водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения в условиях плохой видимости.

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