Самара, , 11:47 — REGNUM Мастера по ликвидации аварий осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ, которые повлекли смерть человека. Об этом 27 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года рабочие ликвидировали порыв нефтепровода в Красноярском районе Самарской области. Во время работ трое рабочих потеряли сознание. Один из них скончался в результате отравления нефтепродуктами. Два рабочих были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.

По версии следствия, мужчина 1991 года рождения скончался из-за нарушений трудового законодательства, должностной инструкции и положений по технике безопасности со стороны мастера по ликвидации аварий и их последствий на объектах добычи нефти и газа.

Суд согласился с доводами следствия и приговорил обвиняемого к исправительным работам сроком на 1 год.

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