Орел, , 11:41 — REGNUM Житель Орловской области предстанет перед судом за экстремистские призывы в социальной сети — мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 27 января.

Житель Мценска обвиняется следственными органами в том, что разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, которая «содержит высказывания, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии».

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины утверждено прокуратурой, дело направлено в суд. За пост в соцсети мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.