Махшар, , 11:25 — REGNUM В Иране пассажирский самолёт, на борту которого находилось 135 пассажиров, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на городскую дорогу. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Уточняется, что инцидент произошёл сегодня, 27 января, в городе Махшар на юго-западе Ирана. На фотографиях и видео с места происшествия видно, как самолёт авиакомпании Caspian Airlines приземлился посреди дороги, движение было остановлено.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, а пожарные облили лайнер водой во избежание возгорания.

Рейс 6936 авиакомпании Caspian Airlines вылетел из столицы страны Тегерана рано утром 27 января и должен был приземлиться в аэропорту Махшар. Однако по техническим причинам пилот не смог справиться с управлением самолёта, в результате чего лайнер выехал за пределы взлётной полосы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Иране совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, на борту которого произошел пожар. ЧП произошло на борту воздушного судна, направлявшегося из города Горгана в Тегеран. Пилотам лайнера, принявшим решение вернуться в аэропорт вылета, удалось успешно посадить самолёт. В результате инцидента никто не пострадал.