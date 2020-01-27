Омск, , 11:24 — REGNUM В Омске следствие проводит проверку по факту смерти бабушки и внука во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, пожар в частном доме на улице 3 Восточный спуск в Омске произошёл 27 января около 10:30 по местному времени. Погибли 51-летняя женщина и её 4-летний внук.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя или короткое замыкание электропроводки. Женщину и ребёнка вынесли из дома во время тушения пожара, но спасти их не удалось. Родителей мальчика в этот момент дома не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при пожаре в Карачаево-Черкесии.