Киев, , 11:21 — REGNUM Случайный прохожий обнаружил пакет с бомбой на улице Генерала Алмазова в Киеве, сообщил 27 января ресурс «Информатор».

По словам мужчины, подозрительный предмет был плоским, обмотанным армированным скотчем и из него торчали провода.

На место выехали взрывотехники, которые после осмотра устройства уничтожили его на месте.

В данный момент полиция выясняет, каким образом бомба оказалась в центральной части Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове скончался 63-летний мужчина. По данным следствия, в его квартире взорвалась граната РГД-5.

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