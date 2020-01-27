Харьков, Украина, , 10:49 — REGNUM В Харькове в квартире жилого дома произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Харьковской области.

В результате взрыва скончался 63-летний владелец квартиры. Специалисты пришли к выводу, что взорвалась граната РГД-5.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай произошёл в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате взрыва гранаты скончался 27-летний мужчина.

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