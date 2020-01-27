Элиста, , 10:44 — REGNUM Громкое уголовное дело об убийстве женщины в Калмыкии передано в Элистинский городской суд, об этом 27 января сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Обвиняемым по делу проходит 38-летний уроженец Узбекистана. Помимо убийства, ему вменяют кражу и причинение легкого вреда здоровью.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 сентября 2019 года. По версии следствия, мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, в ходе ссоры нанес ей несколько ударов, от которых он скончалась. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело своей жертвы и вывез в степь.

После убийства он взял смартфон убитой женщины и перевёл на свой счёт с её счёта 14 тыс. рублей. Следствие также установило, что мужчина и раньше избивал свою знакомую — в 2018 году в ходе ссоры он применил к ней насилие.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.