Вашингтон, 27 января 2020, 10:38 — REGNUM Причиной крушения вертолета с Коби Брайантом на борту мог послужить густой тман, сообщает Los Angeles Times.
По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубенштейна, погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов.
Такие же предположения высказал и бывший пилот Брайанта Курт Дитц, назвав погодные условия неудовлетворительными.
Как сообщало ИА REGNUM, трагическое авиапроисшествие произошло в Калабасасе 26 января. Всего на борту частного вертолета находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь легендарного баскетболиста. На борту также находился главный тренер местной бейсбольной команды Джон Альтобелли, его жена и дочь. Все они погибли.