Барнаул, , 10:38 — REGNUM Непогода в Алтайском крае вновь вынудила спасателей объявить предупреждение. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 27−28 января на Алтае ожидаются метель, мокрый снег, а на дорогах — гололедица и снежные заносы. Сила ветра при этом может достигать 27 метров в секунду.

По данным сайта правительства региона, в настоящее время движение по рядку трасс перекрыто. В частности, в связи с закрытием движения от села Саввушка до Змеиногорска, транзит до города обеспечен по пути Барнаул — Рубцовск — Веселоярск — Горняк — Староалейское — Змеиногорск. проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту Барнаул — Рубцовск — Веселоярск — Горняк — Староалейское — Третьяки — граница Республики Казахстан и обратно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае почти не прекращаются больше месяца. Неочищенные дороги стали серьёзной проблемой как для горожан, так и для сельских жителей.

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