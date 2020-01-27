Черкесск, , 10:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 26 января произошел пожар в ауле Икон-Халк. В результате пожара погибли двое мужчин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Возгорание в частном доме по улице Ленина случилось утром, около 10:20. Пожарные в ходе тушения пожара обнаружили на месте происшествия тела двоих человек. В доме повреждены огнем частично кухонная мебель и диван.

Установлено, что нарушений требований технического регламента не было. В чем причина пожара и кто в нем повинен, предстоит установить.

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Как сообщало, тремя днями ранее в Карачаево-Черкесии в результате крупного пожара в производственном цеху погиб мужчина.