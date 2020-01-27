Хабаровск, , 10:32 — REGNUM В Хабаровске совершил посадку самолёт рейса 1713, сообщает корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в экстренных службах.

Лайнер следовал из Хабаровска в Москву, но развернулся и совершил экстренную посадку после сообщения о «минировании».

По данным источника, пострадавших нет. На борту находилось 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной решения командира экипажа о смене курса и экстренной посадке стал сигнал о «минировании».