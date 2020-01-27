Сухиничи, Калужская область, , 10:47 — REGNUM В Калужской области 26 января около 22:30 на 262-м километре автодороги М-3 «Украина» на территории Сухиничского района произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью двух детей. Участниками аварии стали автомобили Nissan Tiida и Ford Focus. Об этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, жительница Брянска за рулём автомобилем Nissan Tiida ехала со стороны Москвы, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Ford Focus из Брянской области. В аварии на месте происшествия скончалась пассажир Ford Focus, девочка 2011 года рождения. Второй пассажир этого автомобиля, мальчик 2013 года рождения, умер в больнице, куда его доставили с места ДТП. Женщина-водитель и её пассажир с травмами были госпитализированы в районную больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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