Воронеж, , 10:28 — REGNUM Шесть человек получили ранения в результате автоаварии в Воронеже, сообщили ИА 27 января в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла 26 января около 17:20 на улице Остужева. 29-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны ул. Рылеева в направлении ул. 25 Января, не справился с управлением транспортным средством и врезался в световую опору.

В результате ДТП с травмами госпитализированы сам водитель, а также пятеро его пассажиров — трое мужчин 25, 28 и 30 лет и две женщины, 25 и 27 лет. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 января в Воронеже в результате столкновения трёх автомобилей погибли четыре человека. Вечером 25 января на трассе в Грибановском районе в лобовом столкновении также погибли четыре человека.