Чехов, Московская область, , 10:42 — REGNUM В подмосковной деревне Чепелево (горокруг Чехов) инспекторы ДПС спасли из горящего дома двух пенсионеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы 8-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД капитан полиции Виктор Виноградов и лейтенант полиции Дмитрий Петрухин патрулировали окрестности, когда заметили клубы дыма над жилым домом. Сообщив о возгорании в экстренные службы, полицейские направились к месту проишествия. В окне первого этажа Виноградов и Петухов заметили пожилых женщин, просивших о помощи.

Виктор Виноградов вошел в горящий дом и вывел на улице женщин, а Дмитрий Петухов посадил их в патрульный автомобиль до приезда родственников. Также полицейские обеспечили беспрепятственный подъезд к дому пожарному транспорту МЧС. В результате грамотных действий инспекторов удалось быстро потушить возгорание и избежать жертв.