Сибай, Башкирия, , 10:21 — REGNUM Рабочий, на которого опрокинулся погрузчик, скончался в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 21 января в городе Сибае. 42-летний работник бетономешалки одного из ИП занимался производством изделий из бетона. При его погрузке на работника опрокинулся погрузчик, вследствие чего мужчина получил серьёзную травму головы.

Сообщается, что позже он скончался в реанимации.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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