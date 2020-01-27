Великий Новгород, , 10:15 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении десяти жителей региона, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, через систему так называемых «закладок» они сбывали наркотические средства на территории Великого Новгорода, Новгородского и Боровичского районов.

Как установило следствие, для сбыта наркотиков они использовали запрещенный в Российской Федерации интернет-ресурс и систему электронных платежей.

Полицейские раскрыли десятки тайников с наркотиками в Великом Новгороде и Боровичском районе. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых, в гараже, автомобилях были найдены оптовые партии наркотиков, предназначенных для сбыта — всего более 5 кг различных синтетических смесей, около 200 граммов гашиша, упаковочные материалы и электронные весы.

В отношении пятерых задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое фигурантов дела содержатся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается: устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам противоправной деятельности, а также организаторы преступного сообщества.