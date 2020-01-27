Нижний Новгород, , 10:11 — REGNUM Переходившие железнодорожные пути двое мужчин в Нижегородской области при столкновении с электропоездом были смертельно травмированы. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Инцидент произошел на 26 км. перегона «Алешино — Козино». Мужчины 1948 и 1971 годов рождения переходили переезд перед электропоездом номер 6261 сообщением Правдинск — Нижний Новгород.

На место происшествия выезжали следователи управления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря двое мужчин получили смертельные травмы под колёсами электричек в районе станции Вешняки в Москве. Электропоездом сначала был сбит мужчина 50−55 лет, затем, чуть позднее, молодой человек, на вид около 20 лет. Оба пострадавших скончались на месте происшествия от полученных травм. По предварительной информации, граждане переходили железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом.