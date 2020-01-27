Донецк, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив девять единиц боеприпасов, сообщили 27 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности одну мину калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела мирные жители ДНР не пострадали, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 185 единиц боеприпасов, среди которых три мины калибра 120 мм и девять мин калибра 82 мм.

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