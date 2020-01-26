27 Января
 
11:04

Хабаровск-Новый (сс)Mikhail Glazyrin. jpg

10:33

Лайнер осмотрят оперативные службы.

10:32

Сообщается, что самолёт совершил посадку штатном режиме.

10:32

Посадка «заминированного» самолёта в Хабаровске прошла благополучно

В Хабаровске совершил посадку самолёт рейса 1713, сообщает корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в экстренных службах.

Лайнер следовал из Хабаровска в Москву, но развернулся и совершил экстренную посадку после сообщения о «минировании».

10:27

Пятый канал сообщает, что лайнер вернулся в воздушную гавань Хабаровска для проведения проверочных мероприятий. После их завершения борт вылетит в Москву.

10:25

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

10:20

Добавим, что рейс должен был приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево».

10:20

«В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

10:19

По уточнённым данным, на борту самолёта находятся 262 пассажира и десять членов экипажа.

10:18

Экипаж принял решение возвращаться обратно в аэропорт.

10:18

Уже после взлёта лайнера поступила информация о возможном нахождении на борту самолёта взрывного устройства.

10:18

Известно, что рейс SU1713 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Хабаровска днём 27 января.

10:17

Данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24. Скриншот

10:13

«Заминированный» лайнер из Хабаровска возвращается в аэропорт вылета

Пассажирский самолёт, который вылетел из Хабаровска в Москву, уже сделал круг в районе Октябрьска и преодолел половину пути обратно. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24.

10:01

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, сегодня, 27 января, в 10:30 по местному времени в Москву вылетел рейс № 306 авиакомпании «Северный ветер».

10:00

Сообщается, что на борту лайнера находится 261 пассажир.

9:59

Причина такого решения командира экипажа — сообщение о минировании.

9:58

Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолёта из Хабаровска

Самолёт готовится совершить экстренную посадку.