Лайнер осмотрят оперативные службы.
Сообщается, что самолёт совершил посадку штатном режиме.
Посадка «заминированного» самолёта в Хабаровске прошла благополучно
В Хабаровске совершил посадку самолёт рейса 1713, сообщает корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в экстренных службах.
Лайнер следовал из Хабаровска в Москву, но развернулся и совершил экстренную посадку после сообщения о «минировании».
Пятый канал сообщает, что лайнер вернулся в воздушную гавань Хабаровска для проведения проверочных мероприятий. После их завершения борт вылетит в Москву.
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Добавим, что рейс должен был приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево».
«В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.
По уточнённым данным, на борту самолёта находятся 262 пассажира и десять членов экипажа.
Экипаж принял решение возвращаться обратно в аэропорт.
Уже после взлёта лайнера поступила информация о возможном нахождении на борту самолёта взрывного устройства.
Известно, что рейс SU1713 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Хабаровска днём 27 января.
«Заминированный» лайнер из Хабаровска возвращается в аэропорт вылета
Пассажирский самолёт, который вылетел из Хабаровска в Москву, уже сделал круг в районе Октябрьска и преодолел половину пути обратно. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания полётов гражданских авиалайнеров FlightRadar24.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, сегодня, 27 января, в 10:30 по местному времени в Москву вылетел рейс № 306 авиакомпании «Северный ветер».
Сообщается, что на борту лайнера находится 261 пассажир.
Причина такого решения командира экипажа — сообщение о минировании.
Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолёта из Хабаровска
Самолёт готовится совершить экстренную посадку.