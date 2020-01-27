Лос-Анджелес, США, , 08:19 — REGNUM Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолёта в американском штате Калифорния. Всего на борту находились девять человек, сообщает The Associated Press.

Гибель девяти человек подтверждена полицией. Уже известно, что вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь.

На борту также находился главный тренер местной бейсбольной команды Джон Альтобелли, его жена и дочь. Девочка играла в одной команде с дочерью Брайанта.

Как сообщало ИА REGNUM, трагическое авиапроисшествие произошло в Калабасасе 26 января. 41-летний Брайант выступал за «Лейкерс» на протяжении 20 сезонов и пять раз становился чемпионом вместе с командой.

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