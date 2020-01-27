Хабаровск, , 08:12 — REGNUM Двух мальчиков пяти и семи лет, отец которых бросил их в московском аэропорту «Шереметьево», могут определить в детский дом. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По ее словам, по приезде в Хабаровск дети сначала будут переданы медикам для обследования.

«Затем, вероятнее всего, их определят в государственное учреждение, детский дом», — цитирует ее ТАСС.

Также детей могут определить в приемную семью, если таковая сразу найдется. Омбудсмен отметила, что родственники детей не откликаются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, житель Комсомольска-на-Амуре бросил своих двух сыновей в Шереметьево.

В рюкзаке одного из детей была найдена записка, в которой отец просил временно определить детей в приют, обещая забрать их потом. Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением и отсутствием иного выхода. О матери детей ничего не известно. По данному факту следователи начали проверку.

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