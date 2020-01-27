Уфа, , 08:09 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара, который унес жизни трех человек, в том числе ребенка, возбуждено в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительной версии, пожар в деревянном доме в деревне Гумерово Ишимбайскорого района произошел ближе к вечеру 25 января текущего года.

Во время его тушения огнеборцы обнаружили тела двух женщин 59 и 23 лет, а также трехлетнего мальчика. Двухлетнюю девочку спасли соседи, которые заметили пожар. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. Следователи устанавливают причины произошедшего.

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