Пекин, , 07:58 — REGNUM Находящийся на карантине в связи со вспышкой коронавируса Ухань посетит премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Об этом сообщается на новостном портале The Paper.

Высокопоставленный чиновник проведет инспекцию лечебных учреждений, в которых помещены зараженные новым типом коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января жители КНР не смогут попасть в город Ухань, ставший центром эпидемии нового типа коронавируса, или покинуть его.

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