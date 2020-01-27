Москва, , 07:51 — REGNUM Строчками из известной песни Юрия Шевчука «Нечего, падла, народ баламутить» прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский историю с возможным проникновением коронавируса из Китая в Россию. На своих интернет-ресурсах по этому поводу он также пишет:

«Сообщают, что все, абсолютно все пробы на коронавирус отправляются и исследуются в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском. Там же ведётся работа над созданием экспресс-теста для выявления коронавируса. То есть экспресс-теста ещё нет.

Это значит, что мы пока не знаем, есть ли в России коронавирус или нет. Хотя бы из-за протяженной логистики процесса выявления. Все уверения, что вирус не обнаружен, продолжают государственную линию РУСАДА в части обнаружения допинга. Нет его и все, даже если он выявлен.

Так есть ли коронавирус в России? Утверждать мы не можем, но, учитывая рассредоточенность китайцев по азиатской части страны и скорцовский развал медицины, вероятность его присутствия приближается к 100%».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявли новый коронавирус (2019-nCoV) в пробах окружающей среды на рынке морепродуктов в провинции Ухань. По их данным, его переносчиками стали дикие животные, продающиеся на местном рынке.

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