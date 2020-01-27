Талица, Свердловская область, , 06:47 — REGNUM Засунувшая свою новорождённую дочь в стиральную машину 31-летняя жительница свердловской Талицы находится в больнице. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, в медучреждении она лежит под охраной. Что именно с ней, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января у женщины родился четвёртый ребёнок — девочка. В тот же день она засунула её в стиральную машину. Спасти младенца не удалось.

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