Петропавловск-Камчатский, , 06:33 — REGNUM Дипломы пилотов пассажирских самолетов и авиаперсонала можно было купить на Камчатке по сходной цене сразу на 25 сайтах. Сейчас власти блокируют такие интернет-структуры, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре региона.

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Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено 25 сайтов, которые предлагали купить дипломы летчиков и авиаперсонала всем желающим. Приобретение диплома, дающего право работать пилотом, не предполагало предварительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, сайты, предлагавшие купить дипломы пилотов, были заблокированы Рокомнадзором в Хабаровском крае в декабре 2019 года.