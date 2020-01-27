Ухань, Китай, 27 января 2020, 06:07 — REGNUM Жители Китая не смогут попасть или покинуть город Ухань, ставший центром эпидемии нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления по делам миграции города.
Гонконг, Тайвань и Макао также планируется блокировать в целях борьбы с распространением вирусного заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января от заражения новым типом пневмонии в Китае погибло 80 человек. При этом в материковом Китае выявлено 2454 заболевших, 6 — в Гонконге, 5 — в Макао, 3 — на Тайване.
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