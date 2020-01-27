Ухань, Китай, , 06:07 — REGNUM Жители Китая не смогут попасть или покинуть город Ухань, ставший центром эпидемии нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления по делам миграции города.

«Решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая», — говорится в сообщении муниципального ведомства.

Гонконг, Тайвань и Макао также планируется блокировать в целях борьбы с распространением вирусного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января от заражения новым типом пневмонии в Китае погибло 80 человек. При этом в материковом Китае выявлено 2454 заболевших, 6 — в Гонконге, 5 — в Макао, 3 — на Тайване.

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