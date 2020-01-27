Кемерово, , 05:57 — REGNUM Стрелявшему в мировом суде Новокузнецка мужчине предъявлено обвинение по ст. 295, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершённое в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство». Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Расследование по уголовному делу продолжается», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина извинился перед семьёй погибшего судебного пристава и попросил свою семью помочь семье погибшего.

Напомним, 16 января 2020 года в здании мирового суда в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу. Погиб судебный пристав, была ранена женщина. Стрелявший был задержан. Им оказался Артём П., который конфликтовал с соседями.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявший в здании суда в Новокузнецке извинился и объявил голодовку