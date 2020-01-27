Новосибирск, , 05:43 — REGNUM В Новосибирске на людей рухнул снег с крыши дома. Инцидент произошёл на улице Портовой в Ленинском районе города 25 января. Видео размещено в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

"Сегодня в доме №7 на улице 2-ой Портовой над магазином «Ярче» с крыши сошёл снег, который упал на двух женщин и ребёнка. У одной из женщин ушиб ноги (может и более серьёзная травма) — её увезли врачи скорой помощи», — уточняется в информации.

По словам подписчика, приславшего видео, «виновником происшествия является управляющая компания дома». Отмечается, что на многократные просьбы убрать снег с крыши дома, в УК отвечали, что нет рабочих.