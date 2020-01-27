Южно-Сахалинск, , 05:55 — REGNUM Жители Сахалинской области уже успели стать жертвами раздуваемой истерии по коронавирусу. Встревоженная жительница островного региона обратилась в РИА «Сахалин и Курилы », сообщив о слухах, согласно которым в местных больницах уже есть пациенты, которых спасают от страшного недуга.

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Минздрав региона категорически опроверг слухи:

«Такие пациенты в медицинские учреждения не поступали. Вирус в Сахалинской области мы не фиксировали», — сообщили в ведомстве.

На Сахалине усилены меры профилактики: во всех пунктах пропуска через границу усилен карантинно-санитарный контроль, персонал медучреждений обучен.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань (КНР) предостерег от недобросовестных СМИ, которые раздувают истерику вокруг коронавируса, сообщая о «горах трупов», которые зарывают в землю экскаваторами в Китае. По официальным данным, число погибших от вируса на сегодняшний день составляет 56 человек, число излечившихся — 49. Власти Китая при этом не исключают, что число заболевших может увеличиться. Большинство заболевших — выходцы из города Ухань, являющегося очагом возникновения болезни.