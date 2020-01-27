Благовещенск, , 05:49 — REGNUM Ну пункте пропуска через границу в Благовещенске в ручной клади въезжающих в Россию жителей КНР обнаружили заражённые вирусом африканской чумы свиней колбасу и пельмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ветеринарии Приамурья.

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Двое жителей Китая пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск полтора килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства, исследование которых в областной ветлаборатории обнаружило в продуктах ДНК вируса африканской чумы свиней.

«Для человека данная продукция опасности не представляет. Однако, если выбросить остатки или отдать их на корм свиньям, мы получим новую вспышку африканской чумы в регионе. Это подтвердило версию заноса АЧС с территории Китая», — прокомментировал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлен очередной очаг распространения африканской чумы свиней.