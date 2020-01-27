Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:54 — REGNUM Житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Виктор Г. бросил в аэропорту «Шереметьево» двух сыновей — мальчиков 5 и 7 лет. Первым о происшествии сообщил телеграм-канал BAZA, затем федеральные и региональные СМИ.

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В рюкзаке одного из детей была найдена записка. В ней Г. просил временно определить детей в приют, обещая забрать их потом. Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением и отсутствием иного выхода. Детьми занимаются правоохранительные органы и органы опеки. О матери детей ничего не известно. Мальчиков вернут в Хабаровский край, где ими займутся социальные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье власти обнаружили семью с четырьмя детьми, которая жила в заброшенном здании в Чите и грелась у костра. Мать детей лишена родительских прав, малыши находились с отцом. Семья испытывала крайнюю нужду.