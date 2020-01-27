Якутск, , 05:52 — REGNUM Жительница Якутска Туяра Саввина, проживающая в китайском Харбине (провинция Хэйлуцнзян), опубликовала в своем Instagram видео, в котором рассказала о ситуации с коронавирусом в Китае. Девушка рассказала, что во всей провинции заболевших 8 человек, что на улицу никто не выходит без масок. Её видеоролик даже показали по НТВ. Однако то, что Туяра прочитала под роликом в своем Instagram, повергло ее в шок.

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Земляки из Якутска писали:

Пользователи Instagram из Якутии «Не приезжай домой в Якутск, ты заразная, фу! Ты уже зомби. Вы там все заразные, не приезжайте».

Девушка написала ответ, в котором призвала земляков к человечности и разуму:

«Пишут, что все, кто живет в Китае, уже инфицированы и их нельзя пускать в Якутск. Будете так писать, соберу чемодан и приеду к вам в гости, к каждому. Чайники не забудьте поставить», — написала Туяра Саввина.

Впрочем, среди комментаторов много и таких, кто пишет, что ему стыдно за земляков и призывает не поддаваться массовой истерии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань — Хайнань Лайф — призвал не верить недобросовестным СМИ, которые сочиняют фейковые новости о коронавирусе в Китае, выдумывая «горы трупов, которые закапывают экскаваторами. Особенно на Хайнане отметили американского журналиста Хэла Тёрнера, который несколько месяцев назад столь же убедительно рассказывал о «ядерном взрыве вблизи Хайнаня в Южно-Китайском море», а теперь изобретает страшилки про коронавирус. В КНР действует крайне строгое законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за разжигание паники и публикацию ложных новостей.