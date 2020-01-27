Елизово, Камчатский край, , 04:54 — REGNUM 37-летний мужчина поджег магазин в Елизовском районе Камчатского края, в котором он работал продавцом, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.

Задержанный объяснил сотрудникам полиции мотивы своего поступка. По его словам, из-за короткого замыкания кассового аппарата якобы загорелась выручка, находившаяся под кассой. Он испугался, что владелец магазина обвинит его в краже и решил поджечь рабочее место.

В результате происшествия сгорели продукты в магазине, само здание было повреждено. Общая сумма ущерба оценивается в 200 тыс. рублей. Против продавца возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в селе Коряки Елизовского района Камчатки произошел пожар в магазине. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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