Хабаровск, , 05:50 — REGNUM Трое суток живут без воды и отопления жители поселка Таёжный под Хабаровском.

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По данным ИА ДВ-Новости, «ледниковый период» наступил в поселке из-за аварии на котельной. Пока аварийщики устраняли поломку. Порыв произошел уже в другом месте. Без отопления остались около полутора десятков жилых домов, в них проживают и беременные женщины. И маленькие дети.

Как сообщало ИА REGNUM, весь первый месяц 2020 года в Хабаровском крае происходят коммунальные аварии. Из-за поломки на ТЭЦ без тепла остались тысячи жителей краевой столицы, масштабные аварии происходят в отдаленных северных поселках.