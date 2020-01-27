Елизово, Камчатский край, , 04:33 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на дороге между Петропавловском-Камчатским и Мильково, сообщает пресс-служба ГИБДД Елизовского района Камчатки.

Сообщается, что автомобиль Нива столкнулся с иномаркой Toyota на 99-м километре автодороги. Водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП оба водителя пострадали и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с самосвалом в Долинском районе Сахалинской области. В результате аварии погиб водитель иномарки, его пассажирка получила травмы.

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