Петропавловск-Камчатский, , 05:50 — REGNUM В психдиспансере Камчатки пациентка напала с ножом на медсестру. Медицинский работник госпитализирована, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Камчатскому краю.

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Женщина, напавшая на медсестру, находится в диспансере на стационарном лечении. Ранение она нанесла медсестре перочинным ножом. Сейчас полиция устанавливает, каким образом у психически больной женщины оказался нож.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Хабаровске наркоман с ножом напал на врача скорой помощи. Целью нападавшего были сильнодействующие препараты, находившиеся в чемоданчике врача. Отобранные наркотические средства преступник употребил прямо на месте преступления.