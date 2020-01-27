Хабаровск, , 05:43 — REGNUM Междугородний пассажирский автобус вылетел с трассы из-за отказа тормозов в Хабаровском крае.

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О происшествии ИА Хабаровский край сегодня сообщили читатели. Они же прислали фотографии. Автобус №283 совершал рейс по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Селихино. По словам пассажиров, автобус старый, по выражению читателя «дрова». У транспортного средства отказали тормоза. Только благодаря высоким сугробам на обочине трассы помогли остановить потерявший управление автобус. Пассажиры не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре столицы Камчатки столкнулись в ДТП пять автомобилей. Внедорожник не уступил дорогу другой иномарке, столкнувшиеся авто отбросило на припаркованные у обочины машины.