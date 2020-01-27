Бразилиа, , 03:47 — REGNUM До 53 человек увеличилось количество погибших от паводков вызванных ливнями в бразильских штатах Минас-Жейрас и Эспириту-Санту. Об этом сообщает издание SDN со ссылкой на управление гражданской обороны страны.

«Штат Минас-Жерайс сильнее других пострадал от дождей, погибли 44 человека, в Эспириту-Санту девять погибших», — сообщает издание.

По данным издания, на настоящий момент 19 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января жертвами паводков на юго-востоке Бразилии числилось 47 человек.

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