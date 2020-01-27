Бразилиа, 27 января 2020, 03:47 — REGNUM До 53 человек увеличилось количество погибших от паводков вызванных ливнями в бразильских штатах Минас-Жейрас и Эспириту-Санту. Об этом сообщает издание SDN со ссылкой на управление гражданской обороны страны.
По данным издания, на настоящий момент 19 человек числятся пропавшими без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января жертвами паводков на юго-востоке Бразилии числилось 47 человек.
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