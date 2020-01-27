Петропавловск-Камчатский, , 05:32 — REGNUM Всех пассажиров, пребывающих в аэропорт Камчатки, обследуют тепловизором. Власти региона усилили меры профилактики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Во все медицинские учреждения региона направлены методические рекомендации по выявлению граждан с признаками ОРВИ, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии. В случае обнаружения таких признаков госпитализация обязательно. Обеспечена полная готовность госпитальной базы для лечения больных в инфекционных отделениях. В регионе имеется достаточный запас медицинских препратов и расходных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, число умерших от нового коронавируса в Китае по данным на 26 января 2020 года достигло 56 человек. 49 заболевших полностью излечились и выписаны из больниц.