Хабаровск, , 05:31 — REGNUM По информации официально русскоязычного туристического портала китайской провинции Хайнань — Хайнань Лайф — 42 государственные больницы островной провинции Хайнань готовы принять людей с подозрением на заражение коронавирусом.

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По данным издания, медицинские учреждения, готовые принимать заболевших, расположены во всех городах провинции. Список больниц опубликован. Всем, находящимся на острове, независимо от гражданства, настоятельно рекомендовано в случае появления симптомов болезни обращаться в ближайшую клинику.

Издание напомнило, что, несмотря на сложную ситуацию, уже имеется 49 случаев полного излечения от новой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хайнань предупредили о недобросовестных СМИ, тиражирующих фейковые новости о коронавирусе. Особо отмечен американский журналист Хэл Тёрнер, который ранее сообщал ложные новости о якобы имевшем место ядерном взрыве в Южно-Китайском море.

Бригады врачей-добровольцев направлены в очаг распространения вируса — город Ухань. Они заменят падающих от усталости местных медиков. Власти Китая приняли решение о приостановке междугороднего сообщения с провинцией Хайнань в целях предотвращения распространения коронавируса.