Хабаровск, , 05:29 — REGNUM Официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань «Хайнань Лайф» предупредил о недобросовестных СМИ, сочиняющих фейковые новости о ситуации с коронавирусом в Китае.

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«Некоторые недобросовестные СМИ представили фотографии с «ордой» экскаваторов на стройке как якобы имеющее место массовое захоронение трупов. В этой связи особенно отличился наш старый знакомый Хэл Тёрнер (американский журналист и радиоведущий, прим. ИА REGNUM), тот самый «халтурнер», который несколько месяцев назад тиражировал лживые слухи о ядерном взрыве в Южно-Китайском море. Именно этот «источник» транслирует данные о тысячах умерших и миллионах заразившихся. К нашему стыду, данную информацию подхватили и некоторые русскоязычные СМИ. В нашу редакцию обратился уже целый ряд изданий с просьбами озвучить апокалиптические инсинуации и зачитать интервью, желательно на фоне полного коллапса. В этом случае советуем соотечественникам, находящимся в Китае, в случае обращения к ним за интервью, строго требовать соблюдать ваш контекст и не допускать искажения смысла сказанного вами», — предупредило издание.

«Хайнань Лайф» напомнило, что в КНР действует очень суровый закон за распространение ложной информации и разжигание паники.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие туроператоры начали вывоз своих туристов с острова Хайнань с 26 января. На Хайнане подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом. Почти все заболевшие — выходцы из Уханя. Иностранцев среди заболевших нет, случаев смертности от коронавируса нет. В целях предупреждения распространения коронавируса власти КНР приняли решение о закрытии междугороднего сообщения с островом Хайнань.