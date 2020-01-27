Лос-Анджелес, США, , 02:21 — REGNUM Известный баскетболист из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил выразил соболезнования родным и близким Коби Брайанта на своей странице в Twitter.

«Нет слов, чтобы выразить всю боль, которую я испытываю от утраты моей племянницы Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я вас люблю и мне вас будет не хватать», — заявил он.

Баскетболист также высказал соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января вертолет, на борту которого находился легендарный баскетболись Коби Брайант и его 13-летняя дочь, разбился в городе Калабасасе (штат Калифорния). Свои соболезнования семье погибшего высказал президент США Дональд Трамп.

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