Владикавказ, , 01:46 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы на территории Северной Осетии, сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По их данным, эпицентр сейсмособытие располагался в 41 километре к юго-западу от Владикавказа. Глубина очага землетрясения составила 1 километр. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января произошло землетрясение магнитудой 5,0 в Пуэрто-Рико. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.