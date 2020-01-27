Вашингтон, , 01:33 — REGNUM В авиакатастрофе унесшей жизнь легендарного баскетболиста Коби Брайант, погибла его дочь Джианна Брайант. Об этом сообщает TMZ ссылаясь на собственный источник в окружении погибшего спортсмена.

Джианна находилась среди пассажиров, которые летели на вертолёте Коби Брайанта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в городе Калабасасе (Калифорния) в результате падения вертолёта скончался Коби Брайант.

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