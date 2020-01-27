Ростов-на-Дону, , 01:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону дотла сгорела баня. Во время пожара людей в одноэтажном деревянном строении не было, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

«В бане никого не было, эвакуация не проводилась», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Огонь вспыхнул в переулке 1-й Машиностроительный вечером 26 января. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 33 человека и девять единиц техники. Справиться с огнём удалось в течение 1,5 часа.

В настоящее время специалисты выясняют причину ЧП.