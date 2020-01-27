Богота, , 01:20 — REGNUM Пассажирский автобус упал в пропасть в центральной части Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что ДТП произошло у города Саламина. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус рухнул в пропасть. В результате аварии погибли четыре человека, еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пассажирский автобус врезался в скалу в Колумбии. В результате ДТП погибли девять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

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