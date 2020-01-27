Вашингтон, , 01:06 — REGNUM «Ужасающей вестью» назвал гибель американского баскетболиста Коби Брайанта президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и трое других погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Какая ужасающая весть!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы подтвердили гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе. Он разбился при крушении вертолета в городе Калабасасе (штат Калифорния).

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